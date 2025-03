Ardilosa, Bia começa a cavar a cova de Basílio em 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (18) de "Garota do Momento" (Globo), Beatriz rejeita a proposta de Basílio de fugir do Brasil.

Mesmo com a recusa, o motorista já terá conseguido os passaportes falsos - e isso vai colocá-lo em maus lençóis.

Ao final do capítulo, ninguém menos do que Bia descobre passaportes falsos no escritório de Basílio.

Basílio (Cauê Campos) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda neste capítulo: Marlene lamenta a reação de Carlito ao encontrar Raimundo em sua casa. Iolanda decide deixar a cidade para ter seu filho. Raimundo revela aos filhos seu namoro com Marlene. Beto garante a Raimundo que se casará com Beatriz. Beatriz teme ser presa e prejudicar Beto.

Zélia começa a trabalhar como secretária de Juliano. Sem saber, Topete acaba usando o gravador de Zélia e destruindo sua fita com as provas contra Juliano. Érico enfrenta Nelson. Glorinha sofre por não conseguir se entregar para Ulisses.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.