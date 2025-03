Como são os apartamentos de R$ 250 mil que os líderes ganham no BBB 25?

No BBB 25, os líderes de cada semana são premiados com um apartamento próprio. Até agora, Aline, Diogo, Gabriel, João Gabriel, João Pedro, Eva, Vitória e Maike ganharam imóveis.

Como são as propriedades ganhas pelos brothers?

Apartamentos de R$ 260 mil são concedidos pela construtora MRV, uma das patrocinadoras do BBB 25. A empresa é uma das anunciantes nos jogos que acontecem no decorrer da edição.

Fachada de condomínio em São Mateus, São Paulo Imagem: MRV

Imóveis da construtora são, em sua maioria, compactos. Boa parte deles tem entre um e dois dormitórios, mas com toda a estrutura típica de condomínios urbanos. Há, em raras exceções, apartamentos com três quartos, porém, sem que a área do apartamento seja muito maior.

Tamanho do apartamento e número de quartos dependem do bairro e da cidade. Segundo a construtora, os condomínios geralmente têm piscina, academia, playground, área de churrasqueira, coworking e salão de festas.

Alguns exemplos

Em São Paulo, um imóvel em São Mateus tem dois quartos em 43 m². No condomínio do bairro situado na Zona Leste da capital paulista, há espaço gourmet, espaço kids, playground, salão de festas com copa, mas não tem vaga de garagem.

Espaço Gourmet em apartamento de São Mateus, São Paulo, vendido pela MRV Imagem: MRV

Já na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, um imóvel de R$ 260 mil tem 35m². O imóvel tem dois dormitórios, sala de estar/jantar, cozinha e área de serviço e também sem vaga de garagem.

Além de São Mateus e Barra Funda, há imóveis na faixa de R$ 250 mil em outros bairros paulistas. Parque São Rafael e Guaianases, na Zona Leste; Capão Redondo, na Zona Sul; Jardim Íris, na Zona Norte, estão entre os principais exemplos.

Sala de estar em apartamento no bairro de Cajazeiras, Salvador, Bahia Imagem: MRV

Em Salvador, há apartamentos no bairro de Cajazeiras por R$ 250, em média. Nesse caso, são cerca de 35 m² para imóveis com dois quartos, conforme publicado em matéria da Folha de S. Paulo.