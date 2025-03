BBB 25: Após treta no Sincerão, Aline decide se afastar de Vilma

A madrugada desta terça-feira (18) foi marcada por tensão no BBB 25. Durante o Sincerão, Vilma acusou Aline de ter armado, junto com Vinicius, para eliminar Diogo Almeida do jogo. Aline, que sempre manteve uma relação de proximidade com a mãe de Diogo, não escondeu a decepção e deu sinais de que a convivência entre as duas será diferente a partir de agora.

O que aconteceu

Após a dinâmica, Vinicius tentou consolar Aline, que demonstrou estar abalada com as falas de Vilma. "Ela é mãe, ela sente, é normal. Claro que você não esperava, né? Mais uma decepção pra conta", disse Vinicius.

Aline, por sua vez, reforçou que a situação a fará se afastar de vez da jogadora.

É isso, faz parte. É até bom, porque aí já não me mantenho próxima. Você sabe que não sou a pessoa que forço nada. Como o carinho que eu tenho por ela fizesse que eu me mantivesse mais próxima, ajudasse quando possível... Imagina que a gente tramou e tirou ele daqui? Não sei com que poder a gente fez isso.

Aline

Ainda visivelmente incomodada, Aline reforçou sua decisão de evitar qualquer proximidade com Vilma. "Eu detesto aparentar estar sendo falsa. E, se pra ela, eu fui capaz de fazer o que ela disse que eu fiz, então a única coisa que eu posso oferecer a ela é minha ausência", declarou.