'Ainda Estou Aqui' e 'Central do Brasil' serão exibidos em cinemas da China

Os filmes "Ainda Estou Aqui" e "Central do Brasil", clássicos do cinema nacional, serão exibidos nos cinemas da China.

O que aconteceu

Os direitos de exibição dos dois filmes foram adquiridos pela distribuidora chinesa Hishow Entertainment. Os longas passaram nos telões da China, que é um dos principais mercados do mundo.

Ambos os longas são dirigidos por Walter Salles. "Central do Brasil", lançado em 1998, foi recebeu indicações ao Oscar de melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Montenegro, mas não levou as estatuetas. Já "Ainda Estou Aqui" trouxe o primeiro Oscar para o Brasil neste ano, ao vencer como melhor filme internacional. Fernanda Torres também concorreu a melhor atriz, mas a estatueta foi para Mickey Madson ("Anora").

"Ainda Estou Aqui" segue em exibição nos cinemas brasileiros e obteve um bom faturamento nos cinemas de outros países, como os Estados Unidos. O filme, que já está no top 10 de maiores bilheterias de filmes brasileiros, será disponibilizado no streaming do Globoplay em 6 de abril.