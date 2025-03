Acesso ao Cristo Redentor é reaberto após interdição parcial por morte de turista

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os acessos por van e trem ao Complexo do Corcovado, que abriga a icônica estátua do Cristo Redentor, foram reabertos na manhã desta terça-feira depois de uma vistoria, informou a Secretaria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro.

Os acessos tinham sido interditados na manhã de segunda, após a morte de um turista do Rio Grande do Sul no fim de semana em um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil.

Uma reunião de emergência envolvendo todos os órgãos ligados ao funcionamento do complexo foi realizada na noite de segunda-feira e algumas medidas foram acertadas.

Segundo o secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, os postos de atendimento médico ficarão abertos durante todo o período de visitação ao monumento do Cristo Redentor e haverá ainda ambulâncias para atendimento ao público.

Familiares do homem que morreu no fim de semana alegaram que buscaram socorro no posto de atendimento médico, mas que o local estava fechado. Além disso, argumentam que o profissional que se prontificou a ajudar não teria conhecimento técnico.

Fonseca disse durante a interdição que o posto de atendimento aos visitantes realmente não estava operando no momento em que o turista se sentiu mal.

Nesta terça-feira, após a vistoria, o secretário afirmou que melhorias no atendimento ao público já começaram a ser implementadas.

“Viemos confirmar o que foi estabelecido na reunião e constatamos que o posto médico está funcionando de 7 da manhã a 7 da noite; haverá ambulância operando e a diocese prometeu mais uma. O corpo de bombeiros disse que a documentação está perfeita", afirmou Fonseca a jornalistas.

“Está sendo reaberto o Cristo Redentor. Nossa preocupação é com a vida daqueles que aqui frequentam."

A concessionária que administra o ponto turístico disse ainda na segunda-feira que houve atendimento ao turista e classificou a morte de uma fatalidade provocada por um infarto fulminante.

“Na fatalidade ocorrida neste domingo, não houve possibilidade alguma de salvamento, apesar de os socorristas terem chegado com o desfibrilador no mesmo instante e, em seguida, o Samu”, disse a concessionária em nota.

Trens e vans são os meios de acesso mais usados por turistas para visitarem o Cristo Redentor, mas também é possível acessar de carro, bicicleta e caminhada.

Passageiros dos trens e vans do Corcovado foram orientados durante a interdição a reprogramar as visitas ou pedir o ressarcimento.

No ano passado, cerca de 3 milhões de pessoas visitaram o Complexo do Corcovado.

(Por Rodrigo Viga Gaier)