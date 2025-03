Vilma aconselha Renata sobre sister: 'Ela quer tirar o controle de vocês'

Vilma, 68, recomendou que Renata, 33, não gritasse com Aline, 32, no BBB 25.

O que aconteceu

Após a discussão deste madrugada, na qual as bailarinas subiram o tom de voz com a ex-policial militar, Renata afirmou que não gosta de chegar nesse lugar de gritar com alguém. "Eu mantive minha calma, minha paciência durante esse período todo de conflito com Aline. E eu acho que eu tô com raiva, isso tá tão aceso no meu coração que ontem ela conseguiu fazer com que eu me exaltasse mais que ela. Ela começou gritando, aí eu igualei, e depois ela abaixou o tom querendo se sair".

Vilma afirmou que a cearense deveria tomar cuidado em conflitos com Aline. "Por isso eu falei pra vocês, não tô querendo mandar na opinião de vocês, vocês tão certíssimas. Mas quando eu falei calma, não fica respondendo tudo que ela fala... Porque ela, quando vem, já vem preparada. Vocês tem que ter sabedoria quando o outro vem até nós".

Ela vai atacar de todo jeito, e se vocês entrarem na pilha dela, vocês vão ficar desequilibradas. Ela quer tirar o controle de vocês.

Renata se demonstrou indignada de ver Aline questionando o motivo do desequilíbrio delas. "Ela fica tirando onda. Então tem que saber a hora exata de responder ela. E não grita não. Quando jogar piadinha, igual aquela hora que ela falou 'gosto de piranha'. Entra aqui e sai aqui, porque não vale a pena. Vai se desgastar e não vai chegar a lugar algum. É isso que ela quer, tirar o equilíbrio", complementou Vilma.

