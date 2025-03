Últimos capítulos de 'Beleza Fatal' estreiam entre assuntos mais comentados

O último bloco de capítulos da novela "Beleza Fatal" estreou na manhã de segunda-feira (17) na Max.

O que aconteceu

Os capítulos 36 a 39 da novela chegaram na Max. O último capítulo será exibido na próxima sexta-feira (21) às 20h.

Com a estreia do bloco final, "Beleza Fatal" ficou no topo dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). "O que 'Beleza Fatal' faz em seus últimos capítulos, da medo de tanta atuação, Camillas estão esplêndidas, Giovanna maravilhosa. Merecem 12 minutos de aplausos", comentou um internauta.

As cenas de tapas entre as personagens Sofia (Camila Queiroz), Lola (Camila Pitanga) e Elvira (Giovanna Antonelli) foram algumas das mais repercutidas pelos fãs. "Será que a Camila Pitanga e a Camila Queiroz receberam o auxílio insalubridade depois de levaram uma mãozada na cara da Giovanna Antonelli?", questionou uma usuária do X (antigo Twitter). "Elas nos deram uma das melhores cenas de briga dos últimos anos na história das novelas. Giovanna Antonelli e Camila Pitanga entregam mais do que prometem!", escreveu outro.

A surra que faz falta no horário das 9 da globo.

NOVELÃO SEGUE ENTREGADO TUDO!#BelezaFatal pic.twitter.com/22WoCGilEd -- TeleLigados Na Tv (@TeleLigadosNaTv) March 17, 2025

será q a pitanga e a queiroz receberam o auxílio insalubridade depois de levaram uma mãozada na cara da giovanna? #BelezaFatal pic.twitter.com/hLuC8nUSMA -- vivi (@nerobarbaro) March 17, 2025

O que #BelezaFatal faz em seus últimos capítulos, da medo de tanta atuação, Camillas estão esplêndidas, Giovanna maravilhosa. Merecem 12 minutos de aplausos. pic.twitter.com/N6JJtLO3Ea -- Não conta pra ninguém! (@Jrnidoval) March 17, 2025

elas nos deram uma das melhores cenas de briga dos últimos anos na história das novelas.



giovanna antonelli e camila pitanga entregam mais do que prometem! #belezafatal pic.twitter.com/dfGjEBfDX4 -- Giovanna Antonelli Updates (@gioantoupdates) March 17, 2025

e sexta-feira quando a lola der três tiros na testa da sofia se consagrando a maior vilã dos últimos tempos e belezinha se consagrando a novela do ano #BelezaFatal pic.twitter.com/q3JF9cRsXP -- tassi sampaio alencar (@girlmaguire) March 17, 2025

o olhar de revolta, o grito de ódio, a ação de indignação, a direção da cena, a atuação de camila queiroz, o machado quebrando na primeira batida. ABSOLUT BELEZA FATAL.#BelezaFatal pic.twitter.com/Uf3fFU7Own -- Kauan ??? (@kauanzys) March 17, 2025

a água foi na sofia mas lavou a minha alma #belezafatal pic.twitter.com/zSsiisKnqK -- gabriela (@antonxlli) March 17, 2025

não sei vocês mas EU estou de alma lavada #BelezaFatal pic.twitter.com/nf6X5RgmN2 -- leh (@vipchastain) March 17, 2025