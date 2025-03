Sincerão será fundamental para definir quem sairá do BBB 25, diz Dieguinho

O Sincerão de hoje no Big Brother Brasil 25 será fundamental para definir quem será o próximo eliminado do reality show global, apontou Dieguinho no Central Splash, do Canal UOL.

Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa estão no nono Paredão do BBB 25. A mais votada pelo público será eliminada amanhã.

Pois bem, a Eva está se sentindo a Juliette. E nós temos a Gracyanne como falsa. Então, o público está debatendo e tentando encontrar maneiras para definir qual das duas tem que sair.

E é por isso que o Sincerão de hoje é tão importante. A maneira como Eva se posicionar e como Gracyanne se posicionar vai definir o Paredão de amanhã, é a minha grande aposta.

Dieguinho

O apresentador do Canal UOL analisou o embate no BBB 25 entre a 'falsa' Gracyanne e Eva, que já está se sentindo a campeã do reality show.

Gracyanne foi falsa com o Diego Hypolito e Dani Hypolito lá no começo da temporada. E isso perdurou, parece que criou uma máscara e ela é chamada de falsiane até os dias de hoje.

Já a Eva, bom, a Eva está se sentindo a campeã do BBB, né? Não tem a menor condição. Na hora de analisar inclusive o cenário para esse Paredão, ela falou assim: amanhã, se a Gracyanne for com tudo para cima, dependendo do que ela falar da Dani, é capaz da Gracyanne ficar e a Dani sair. Aí eu falei, ué, mas e a senhora? A senhora não está no paredão também ou dona Eva? Isso não é se achar?

Dieguinho

Paredão será acirrado e só deve ser decidido ao vivo, palpita Dantinhas

Já o comentarista Dantinhas palpitou que este Paredão deve ser extremamente acirrado e será decidido durante o programa ao vivo.

Vai ser um Paredão superacirrado. Eu acho que vai ser aquele Paredão decidido durante o programa ao vivo. Eu acho que a torcida que mais se dedicar durante o programa ao vivo vai vencer essa batalha.

Dantinhas

Dantinhas apontou os prós e contras das duas favoritas a serem eliminadas da casa.

Os dois cenários são bons. Os dois cenários vão causar alguma coisa lá dentro. Gracyanne saindo ou Eva saindo. A Gracyanne saindo, a gente vai ter o quê? A consolidação do embate entre dois quartos. Aí a gente vai ter a segunda temporada dessa edição com o 'anos 50' contra o quarto 'fantástico', como se fosse um reset no jogo.

Agora, se a Eva sai, vai ser um baque dentro da casa, primeiro de tudo, porque ela está bem segura. A Renata acabou de voltar da vitrine, foi escolhida pelo público. Então a gente tem consciência de que ela tem uma torcida. A própria Eva está muito segura.

A Eva está mais arrogante do que a Renata. Eu não acho que a Renata esteja arrogante. Acho que a Eva está muito mais segura do que ela. Então qualquer cenário, saindo Gracyanne, ou saindo Eva, vai dar uma movimentada, a gente tem cenários interessantes a partir daí.

Dantinhas

Para finalizar, o comentarista deu sua opinião de quem deve sair no nono Paredão do Big Brother Brasil 25.



Eu duvido muito que Eva vai sair. Eu estou falando isso desde ontem. Eu acho que Eva não sai não. Eu acho que a torcida dela, das bailarinas, é uma torcida engajada, determinada.

Eu já não vejo muito isso na outra, na torcida do ano 50, que tem até umas brigas aí no meio, tem torcida brigando com as torcidas do Diego, está brigando com a torcida da Vitória, está uma coisa esquisita, tem uma parte votando na Gracyanne, tem outra parte votando na Eva, ou seja, a torcida do ano 50 está dividindo voto, então eu acho que é meio difícil da Eva sair.

Ainda mais que a Gracyanne tem o ranço do grande público que assiste o Big Brother há muito tempo, praticamente desde o início da temporada, a galera está esperando a Gracyanne cair no paredão para poder eliminar. Então, eu acho que Gracyanne sai.

Dantinhas

