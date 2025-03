'Sem IA', 'desejo de toda mulher e gay': a volta de 'A Usurpadora' ao SBT

A novela mexicana "A Usurpadora" voltou para o SBT pela oitava vez hoje e teve sétima reprise repercutida nas redes sociais.

O que aconteceu

Novela estava nove anos longe das telas do SBT. Atualmente, "A Usurpadora" também pode ser vista no Globoplay.

No X (antigo Twitter), a reexibição da novela de 1998 ganhou comentários. "Carlos Daniel é e sempre será o desejo de toda mulher casada e toda gay desde quando A Usurpadora foi exibida pela primeira vez. Que macho gostoso", escreveu um fã.

Outra fã até fez referência com o personagem de Murilo Benício em "Avenida Brasil". "Carlos Daniel o que tem de gato e gostoso tem de frouxo. Ele o Tufão sendo os mais cornos da teledramaturgia".

Houve quem elogiou o não uso de Inteligência Artificial e também o novo formato de exibição, que deixou de lado a imagem mais quadradona. "Gostei, deram um zoom e não aplicaram IA na imagem. Vamos ver se vão fazer cortes", torceu outro noveleiro.

Carlos Daniel é e sempre será o desejo de toda mulher casada e toda gay desde quando #AUsurpadora foi exibida pela primeira vez. Que macho gostoso pic.twitter.com/PZ2BaSm0Jb -- Jojo Ximenes (@jojoxioficial) March 17, 2025

Carlos Daniel o que tem de gato e gostoso tem de frouxo. Ele o Tufão sendo os mais cornos da teledramaturgia #AUsurpadora pic.twitter.com/7G8TXfk1rp -- Lorraene (@Lorraene_BR14) March 17, 2025

Oficialmente assistindo A Usurpadora pela 10ª vez. Gostei, deram um zoom e não aplicaram IA na imagem. Vamos ver se vão fazer cortes.#AUsurpadora pic.twitter.com/iaUnWCuvvR -- Cadu (@Caduhnoveiro) March 17, 2025

Carlos Daniel Bracho foi vivido pelo mexicano Fernando Colunga, que fez 59 anos no último dia 3 de março. Já Paola Bracho foi vivida pela venezuelana Gabriela Spanic, de 51.

O retorno da novela ao SBT rendeu o Top 1 dos assuntos mais comentados do X durante a exibição entre as 14h30 e 15h30. No canal do YouTube do SBT, sem contar o das afiliadas e outras emissoras de capitais, houve 25 mil pessoas assistindo simultaneamente.

Reexibição de 'A Usurpadora' no SBT deixou novela mexicana no topo dos assuntos mais comentados do X Imagem: Reprodução/X

Além de elogios do retorno, também houve críticas para a abertura modificada e qualidade da imagem.

Chocado que nem a abertura de A Usurpadora o SBT respeita mais -- Rennê Sánchez Guerra (@HablaRenildo) March 17, 2025

Eu esperava tudo, menos que o SBT estragasse a abertura de A Usurpadora nessa reprise. #AUsurpadora #AUsurpadoraNoSBT -- ? (@juniornascr) March 17, 2025

a qualidade tá muito ruim pqp parece que tô vendo a novela em uma tv de tubo de 1990. o sbt sempre acabando com tudo que coloca a mão. #AUsurpadora pic.twitter.com/dsx8zaFcoK -- acervo a usurpadora (@acervousurpa) March 17, 2025

Confira mais reações:

A Usurpadora | Comparação de aberturas



? 1ª abertura - Exibida nas reprises de 2005, 2007, 2012, 2015 e 2016;



? 2ª abertura - Exibida na reprise de 2025;#AUsurpadora #AUsurpadora001#LaUsurpadora #AUsurpadoraNoSBT pic.twitter.com/x44jdCWbia -- ?? (@pabllo_mexico) March 17, 2025

Carlos Daniel: "Não fale assim da Paola, ela é minha mulher"

Enquanto isso a Paola?. Kkkkk diva dms #AUsurpadora pic.twitter.com/WNq5FpNaWn -- Portal Ypis (@ypisportal) March 17, 2025