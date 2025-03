Renata diz que já tinha atual percepção de jogo antes da Vitrine Seu Fifi

Renata falou sobre como imagina que seu jogo está sendo visto pelos adversários do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A sister apontou que brothers imaginam que sua percepção está sendo baseada completamente nas mensagens que ouviu do público enquanto estava na dinâmica. Em conversa com Eva, ela ressaltou, porém, que já tinha as mesmas opiniões.

Renata: "Eu acredito que eles devem achar que muitas das nossas decisões foram por causa de [mensagens recebidas] de lá de fora, e não foi. A gente já tinha essa visão sobre o jogo".

Eva: "Da Daniele?".

Renata: "Tu lembra que eu já tinha falado sobre isso da Delma também? Vai passando despercebido, nunca é votado... Só que eu acho que eles pensam que a nossa percepção veio agora".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas