Raul Gil não tem planos de voltar à TV; 'Mercado tem mudado', diz filho

O apresentador Raul Gil, 87, não tem planos de voltar para a TV aberta — ao menos não por agora. A informação foi dada a Splash pelo filho do artista, Raul Gil Junior.

O que aconteceu

Nas últimas semanas, especulou-se que Raul Gil estaria negociando com a RedeTV!. Splash tenta contato com a emissora para falar sobre o assunto desde o dia 6 de março, mas não tivemos retorno.

Comentários surgiram novamente após o apresentador se encontrar com o empresário e representante da Viva Sorte, Renato Ambrósio, neste fim de semana. Encontro seria para buscar patrocínio para suposto novo programa na RedeTV!, escreveu a coluna do Sodré, do Correio Braziliense.

Em contato com a reportagem, o filho de Raul Gil afirmou que tudo não passa de "boato". "Tudo que está saindo a respeito da Rede TV não passa de boatos. A questão de nós estarmos procurando patrocinador para um possível programa na Rede TV é boato".

Raul Gil Junior disse que ele e o pai estão desenvolvendo outros projetos, o que incluiria o canal do apresentador no YouTube, descartando uma volta à TV aberta no momento. "Estamos envolvidos em um projeto em nossos canais nas redes digitais. Logo teremos novidades. Mas [será algo] nas redes digitais, não mais nos canais abertos de televisão."

O diretor de TV destacou a transformação de formatos e modelos na televisão aberta. "O mercado tem mudado muito e nós construímos um caminho vencedor no YouTube, desde 2013, com o Canal do Vovô Raul, que tem mais de 6 milhões de inscritos."

No fim de semana, no encontro com Renato Ambrósio, o empresário fez elogios ao apresentador. "Que honra conhecer Raul Gil, um ícone e um mestre para nós que amamos a televisão, e seu filho Raul Gil Junior".

Na rede social, o filho de Raul Gil também agradeceu pela conversa entre os três. "Renatão, um grande abraço! Gostei muito de te conhecer, gente boa demais! No fim das contas, a sorte foi toda minha por ter te conhecido! Sucesso sempre!".