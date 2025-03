Como está hoje o elenco de 'Mundo da Lua', seriado que ganhará continuação

"Mundo da Lua", seriado da TV Cultura que marcou o começo da década de 1990, vai ganhar uma continuação. Relembre por onde andam os atores da versão original.

Luciano Amaral - Lucas Silva e Silva

Luciano Amaral, 45, eternizou o protagonista da série, Lucas Silva e Silva. Na história, o garoto de dez anos imagina e narra uma aventura por episódio, sempre gravando toda a história em um gravador que ganhou de seu avô paterno, Orlando.

Ator também deu vida a Pedro, do Castelo Rá-Tim-Bum (1994-1997). Após o encerramento do infantil, iniciou sua carreira como apresentador de TV, voltada sobretudo a temas como games e esportes.

É contratado da ESPN Brasil desde 2018. No canal por assinatura, Luciano já apresentou ESPN Bom Dia e SportsCenter Manhã, e atualmente comanda o ESPN FC e o ESPN Matchmaking.

Amaral ficou de fora da escalação para o reboot de "Mundo da Lua". O corte do ator no projeto tomou grandes proporções nas redes após o ator dar a entender que a TV Cultura não quis pagar um valor justo. A emissora, por sua vez, revelou que o artista cobrou três vezes a mais do que o salário oferecido. Marcelo Serrado, 58, foi confirmado no papel.

Luciano Amaral como Lucas Silva e Silva em 'Mundo da Lua' e em foto recente Imagem: Reprodução/Instagram

Antonio Fagundes - Rogério Silva

Em "Mundo da Lua", Antonio Fagundes, 75, deu vida a Rogério Silva, pai de Lucas. Professor e fotógrafo, o personagem do veterano é muito amável com a família, apesar do estresse diário por trabalhar muito.

Um dos ícones da dramaturgia, Fagundes conciliou "Mundo da Lua" e a novela "O Dono do Mundo" (1991). No folhetim de Gilberto Braga, o ator vivia o vilão Dr. Felipe Barreto, o oposto de Rogério do seriado infantil.

Fagundes continua atuando, mesclando papéis na TV, no teatro e no cinema. Esse ano o ator está em cartaz com a peça "Dois de Nós" e estreou o filme "MMA - Meu Melhor Amigo". Seu nome já foi confirmado na continuação de "Mundo da Lua".

Antonio Fagundes como Rogério em 'Mundo da Lua' e em foto recente Imagem: Divulgação

Mira Haar - Carolina Silva e Silva

Mira Haar, 71, interpretou a mãe de Lucas, Carolina em "Mundo da Lua". Na série a personagem tenta equilibrar o trabalho e a vida doméstica, sempre se preocupando em estar próxima da criação dos filhos.

Atriz esteve em outros projetos infantis na TV. Mira teve um papel em "Castelo Rá-Tim-Bum", "Cúmplices de um Resgate" (2015/2016) e "As Aventuras de Poliana" (2019), seu último trabalho na telinha.

Veterana é um dos grandes nomes do teatro brasileiro. Foi uma das fundadoras da companhia teatral Pod Minoga e esteve à frente de diversos espetáculos como produtora e diretora.

Mira Haar como Carolina em 'Mundo da Lua' e em foto recente Imagem: Divulgação

Mayana Blum - Juliana Silva e Silva

Sob o nome artístico de Mayana Blum, Mariana Blum, 47, viveu Juliana, a irmã mais velha de Lucas. No seriado as cenas entre ela discutindo com o irmão estão entre as mais clássicas. Apesar das brigas, tentava manter a postura de irmã protetora.

Afastou-se da carreira artística aos 15 anos e se dedicou aos estudos. Seu sonho era cursar a faculdade de medicina, mas acabou escolhendo a enfermagem e, depois, se especializou em obstetrícia.

Mariana é filha da atriz Norma Blum, 85, e do compositor Zé Rodrix, que morreu em 2009. Após a morte do pai, a atriz largou também a enfermagem. "Quando meu pai faleceu, eu estava muito descontente com a vida, decidi mudar tudo e fui estudar gastronomia", explicou à Veja São Paulo.

Mariana Blum (antigamente Mayana Blum) como Juliana em 'Mundo da Lua' Imagem: Reprodução

Anna D'Lira - Rosa de Souza

Anna D'Lira deu vida à divertida empregada doméstica da família Silva, Rosa. Meio desastrada e muito carinhosa com as crianças, tinha como vício escutar um programa de rádio - nesses momentos, jurava que conseguia conversar com o locutor.

Atriz se mudou para a Suíça e escolheu viver longe dos holofotes. Sem redes sociais, ela vive até hoje no país europeu ao lado do marido e das filhas.

Ela recusou convite de Luciano Amaral para live sobre o programa no Instagram. Além disso, nem foi contatada para a continuação do seriado da TV Cultura.

Anna D'Lira como Rosa em 'Mundo da Lua' Imagem: Divulgação/TV Cultura

Gianfrancesco Guarnieri - Orlando Silva

Avô paterno de Lucas e pai de Rogério, Orlando foi interpretado por Gianfrancesco Guarnieri. Viúvo, é o grande amigo de Lucas e seu maior confidente, sendo quem lhe deu o gravador, o melhor presente para o neto criativo.

Italiano naturalizado brasileiro, Guarnieri faleceu em 2006, aos 71 anos, de insuficiência renal. Ícone dos palcos, foi também diretor, dramaturgo e poeta, sendo autor do célebre espetáculo "Eles não Usam Black-tie", entre muitos outros.