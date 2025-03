Nego Di lança livro biográfico após passar quatro meses preso

Após passar mais de 130 dias preso, por suspeita de estelionato, Nego Di vai lançar um livro biográfico.

O que aconteceu

Nego Di vai lançar o livro "Volta Por $ima - O Homem que fez do cancelamento a oportunidade de virar o jogo". A publicação é da editora DISRUPTalks.

Proibido de usar as redes sociais, ele afirma que conseguiu "reverter completamente" as adversidades por que passou. "Peguei os 98% dos limões que recebi e fiz uma limonada 100%. Consegui tirar proveito em meio as adversidades", afirmou, em nota à revista Quem.

Ele pretende contar sua história e ajudar outras pessoas com a publicação do livro. "A vida não é apenas um cancelamento. Há muito mais para se deixar no mundo, como uma grande construção de legado, ou seja, aquilo que é para sempre", disse.

Liberdade provisória

Nego Di passou 130 dias preso. No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a liberdade provisória do humorista e ele deixou a Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan), no Rio Grande do Sul.

Além da proibição do uso de redes sociais, ele deverá seguir outras regras. Segundo as medidas cautelares, Nego Di não poderá mudar de endereço sem autorização da Justiça, terá que explicar suas atividades periodicamente e também terá seu passaporte retido.

Nego Di é acusado de estelionato. Ele é suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos por meio de uma loja virtual.

A investigação apontou que os produtos nunca foram entregues. A movimentação financeira teria ultrapassado a marca de R$ 5 milhões em 2022, segundo a Polícia Civil.