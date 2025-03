Nahum se torna peça-chave do final feliz de Fátima em 'Mania de Você'

No capítulo desta segunda-feira (17) em "Mania de Você" (Globo), Fátima (Mariana Santos) segue o conselho de Nahum (Ângelo Antônio) e decide ficar com Gael (Igor Cosso).

Nos últimos capítulos da trama das 21h, Fátima deve se casar com Gael ainda grávida de uma filha de Robson (Eriberto Leão).

Ao que parece, Robson surtará ao saber que a ex-mulher se casará com o gerente do restaurante e armará uma vingança.

Mariana Santos, Eriberto Leão e Igor Cosso são Fátima, Robson e Gael em 'Mania de Você' Imagem: Divulgação

Ainda no mesmo capítulo: Mércia avisa a Molina que ele está sendo alvo de uma armadilha. Molina consegue escapar. Magda avisa a Mércia que que pretende cancelar a compra do Albacoa. Leidi instala um aparelho de escuta na casa de Berta.

Diana comenta com Bruna sobre sua preocupação com Hugo. Hugo pede que Bruna não conte a Diana sobre sua doença. Rodhes procura Luma para dizer que ainda a ama. Berta é sequestrada. Mavi consegue descobrir o iate de Molina, e surpreende o pai com sua presença.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.