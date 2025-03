MC Davi gera polêmica ao desmentir Fiuk sobre autoria de 'Mãe solteira'

"Mãe solteira", música de DG e Batidão Stronda, MC Davi, J. Eskine e MC G15, chegou ao topo da lista de mais ouvidas no Brasil no Spotify.

O que aconteceu

Juntos com as comemorações dos artistas pelo sucesso da canção, veio uma polêmica. Fiuk disse que foi um dos co-autores do hit, e, em seguida, MC Davi fez um desabafo sobre a declaração do cantor.

De acordo com o funkeiro, nem tudo que Fiuk disse é verdade. "Fiuk quer pagar de malucão aí, agindo pelo errado. Que ele fez a música 'Mãe solteira', isso não está certo, não. Eu nunca tinha conversado com esse cara. Eu mesmo nem convidei ele para o estúdio. Eu fui convidado, eu estava lá fazendo a minha parte. Do nada esse louco entrou, fez uma melodia, os caras abraçaram a ideia, que ficou bom, não ficou ruim. Só que aí o cara está querendo levar o mérito todinho para ele, falando que ele escreveu a música. Ele nem escreveu, fez uma melodia. Que loucura".

MC G15, que também faz parte da música, concordou com o amigo. "O que o Davi falou é isso aí mesmo, não tem conversa (...). Quando eu cheguei lá (no estúdio), estava Esquine e Davi naquela energia de 'Mãe solteira', cantei uma parada para eles que eu já tinha feito, e eles curtiram demais. Depois chegou o Fiuk e outro manos e começaram a cantar a melodia. Eu usei isso, todo mundo gostou, então nisso, sim, ele vai ter mérito. Não a letra, o contexto. A gente tem que ser justo".

Fiuk, por sua vez, sem citar nomes, apareceu cantarolando uma parte da melodia de "Mãe solteira". "Uma imagem fala mais que mil palavras. Só gratidão por todas as coisas boas". Em outra postagem, ele corrige uma fã sobre a autoria da música: "Eu ajudei, sou um dos compositores. São os meus amigos".

Ele continuou reagindo às polêmicas. "Contra fatos, não há argumentos. E hoje eu não vou cair a energia. Sou grato pelas coisas boas. Tenho momentos para falar de coisas que não me agradam tanto (...). A música indo tão bem... Eu vou voltar aqui, vou esclarecer todo esse assunto".

"Mãe solteira" já tem mais de 2 milhões de reproduções no Spotify e ultrapassou outro hit de J. Eskine (com Alef Donk), a música "Resenha do arrocha". No YouTube, o clipe tem quase 7 milhões de visualizações.