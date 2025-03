Marido de Dany pede eliminação de Gracy: 'Não existe outra possibilidade'

Fábio Castro, marido de Daniele Hypolito, pediu a eliminação de Gracyanne Barbosa do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O professor de dança incentivou os seguidores a votarem pela saída de Gracyanne. A influenciadora fitness está no 9º Paredão com Daniele e Eva. "O time Hypolito raiz é fora Gracyanne. Nós somos Fora Gracyanne hoje, amanhã e sempre. No jogo, somos fora Gracyanne. Não existe outra possibilidade. Vamos focar. Não vamos dividir voto. Time Hypolito raiz é fora Gracyanne. Vamos que vamos!", pediu ele, em vídeo publicado no X (antigo Twitter).

Fábio chegou a visitar Renata na Vitrine do Seu Fifi para pedir que a cearense levasse mensagens a esposa. Ele levou um cartaz que dizia: "A Gracyanne é muito falsa com eles. Eles precisam votar nela. Ela vai sair com rejeição".

O professor de dança ainda participou do Central Splash e afirmou estar decepcionado com Gracyanne. "Eles [Daniele e Diego] confiam nessa amizade dentro do jogo. E infelizmente ela falou muita coisa deles durante o jogo (...) Fiquei revoltado".

