Longe das novelas há 6 anos, por que João Vicente aceitou 'Vale Tudo'?

O remake de "Vale Tudo" estreia no dia 31 março e marca o retorno de João Vicente de Castro, 41, aos folhetins após seis anos. A última novela do ator foi "Espelho da Vida", exibida pela Globo entre setembro de 2018 e abril de 2019.

Por que voltar às novelas?

Na trama, João Vicente vai interpretar Renato, o dono da Tomorrow, uma das principais agências de conteúdo do país. Primo de Marco Aurélio (Alexandre Nero), com quem divide apartamento, Renato é descrito como um cara maneiro, leve, criativo, que não gosta de se comprometer com nada, a não ser com o trabalho.

Em conversa com Splash, ele diz que o convite para participar do remake era irrecusável. "Quando chegou esse convite de 'Vale Tudo', não dá para negar. Sempre quis trabalhar com a Manuela [Dias, autora] e o Paulo [Silvestrini, diretor]. Quase fiz outra novela do Paulinho também, mas não pude no último segundo".

'Vale Tudo' é a novela de todas as novelas. Dizer não para 'Vale Tudo' seria uma grande burrice da minha parte. Aí, fui ver o elenco e percebi que é o melhor que já vi na minha vida. Nunca vi nada igual. E, por acaso, todos se amaram. O elenco se ama. Está sendo gostoso.

Nesses seis anos longe das novelas, João Vicente participou de outros projetos, como Let Love, reality de namoro do Multishow, ao lado de Sabrina Sato, sua ex-namorada. Paralelamente a "Vale Tudo", ele vai seguir no comando do Papo de Segunda, no GNT, e no projeto Porta dos Fundo, do qual é um dos fundadores.

Estamos muito felizes. É um elenco incrível... Vai ser correria gravar a novela, estar no Papo de Segunda e no Porta do Fundos. Tudo junto, mas vai ser bom.

Qual é a história de 'Vale Tudo'?

A obra original, exibida em 1988, foi escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Considerada um dos grandes clássicos da teledramaturgia brasileira, "Vale Tudo" gira em torno da pergunta: 'vale a pena ser honesto no Brasil?'.

A história tem como protagonismo o conflito entre mãe e filha, Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos). Enquanto a matriarca acha que é possível crescer com honestidade no país, a jovem pensa totalmente o contrário.

O embate entre elas mobiliza todos os núcleos da trama, provocando enfrentamentos éticos, histórias de amor e encontro de mundos diferentes que habitam uma mesma cidade, o Rio de Janeiro. A trama ainda conta com a icônica vilã Odete Roitman (Debora Bloch), nesse embate ético sobre ser ou não ser honesto.