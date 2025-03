Liniker e Jão emocionam cantando Beatles e Marília Mendonça no Superdose

O que Beatles e Marília Mendonça têm em comum? Na noite de ontem (16), ambos foram homenageados (e viraram coleção de óculos) durante o Superdose 2025, evento da Chilli Beans que reuniu franqueados, influenciadores e convidados no Vibra São Paulo.

O quarteto de Liverpool ganhou vida na voz de Liniker. Acompanhada da Orquestra Mundana Refugi, a cantora interpretou o clássico "Here Comes the Sun", com potência e muita emoção.

Liniker se apresenta no Superdose 2025 Imagem: Van Campos/AgNews

Formado por músicos refugiados e imigrantes de várias partes do mundo, o conjunto criou um arranjo delicado para a canção, bem próximo do original que integra o álbum "Abbey Road" (1969).

Um dos maiores especialistas em cantar as dores dos coração partido atualmente, Jão foi encarregado de homenagear a Rainha da Sofrência. Acompanhado apenas por piano, cantou o hit "Estranho", que já havia interpretado em outras ocasiões - como no tributo "This Is Marília Mendonça", no ano passado.

Jão se apresenta no Superdose 2025 Imagem: Van Campos/AgNews

As apresentações foram seguidas dos lançamentos das coleções de óculos e relógios da Chilli Beans em homenagem aos Beatles e Marília Mendonça.

A noite ainda contou com a participação de Gretchen, que comandou um corpo de baile ao som do seu hit "Conga, Conga, Conga" durante o lançamento de uma coleção de óculos inspirados na moda fitness dos anos 1980; e Ivete Sangalo, que mandou o refrão a capela de "Energia de Gostosa" depois do anúncio da sua própria coleção.