Justiça proíbe divulgação de imagens dos corpos de Gene Hackman e esposa

A equipe responsável por realizar a autópsia nos corpos de Gene Hackman e Betsy Arakawa está proibida de liberar fotos dos cadáveres do casal. A decisão é da Justiça dos Estados Unidos e atende ao pedido feito pela família do ator.

O que aconteceu

Responsáveis pelo espólio de Hackman e Arakawa solicitam à Justiça que proíbam a equipe médica e policial de divulgarem fotos ou vídeos dos corpos do casal. O Tribunal Judicial do Condado de Santa Fé acolheu a solicitação da família, segundo informações divulgadas pela revista People.

Além de fotos e vídeos, também foi proibida a divulgação de relatórios da autópsia e da investigação da morte dos dois. Ainda, os investigadores estão, temporariamente, proibidos de publicarem imagens do interior da residência em que os dois moravam ou do animal que também foi achado morto na casa localizada em Santa Fé.

Defesa alega direito à privacidade do casal e da família após as mortes dos dois. Gene e Betsy foram encontrados com os corpos em estado de decomposição em 26 de fevereiro.

Há algumas semanas, as autoridades divulgaram que Betsy Arakawa teria morrido no dia 11 de fevereiro, uma semana antes de Gene Hackman. De acordo com imagens de segurança e movimentações online, as últimas atividades da pianista foram registradas até às 17h15 daquele dia.

A causa da morte do ator foi devido a uma grave doença cardíaca, além do Alzheimer, que foi considerado um fator contribuinte significativo. O ator vencedor do Oscar tinha 95, enquanto Bete Arakawa tinha 65.

As alegações do médico colocam em dúvida o que, de fato, aconteceu antes das mortes. As respostas para os acontecimentos ainda devem influenciar na disputa pela herança na Justiça, visto que, caso seja comprovado que eles não morreram simultaneamente, a família de Betsy Arakawa não terá direito aos bens.