Isis Valverde ficou longe do filho pela 1ª vez para viver Maria Bonita

A série "Maria e o Cangaço", que estreia no dia 4 de abril no Disney+, conta a história do grupo de Lampião sob uma nova ótica: a das mulheres.

Isis Valverde diz ter se preparado a vida toda para viver Maria Bonita. Em evento em São Paulo na última sexta-feira, a atriz contou que, no começo, ficou nervosa com a responsabilidade de interpretar essa personagem histórica: "Eu nunca vou ser Maria, nunca vou ser uma reencarnação perfeita do que ela foi. Mas eu posso chegar perto dessa energia que ela trazia, e foi o que eu tentei fazer. Se eu consegui, aí cabe a vocês julgarem".

Essa foi a primeira vez que a atriz ficou longe do filho, Rael, de seis anos. Isis chorou ao relembrar a decisão de passar 20 dias sem ver a criança, já que as mulheres do cangaço não tinham contato com seus filhos: "Ele vai entender depois, tem atores que fazem esse mergulho e eu precisava dessa dor. Fico até emocionada, falo dele e choro".

A série se propõe a mostrar as violências que as mulheres sofriam dentro e fora do cangaço. A obra do Disney+ é inspirada no livro "Maria Bonita: Sexo, violência e mulheres no cangaço", da jornalista do UOL Adriana Negreiros. No evento, ela ressaltou a importância de mostrar essas violências: "Quando escondemos a violência, desrespeitamos a história daquelas mulheres".

Para Isis, foi impactante ver a semelhança entre o que mulheres sofriam na época e hoje. "São dores que às vezes, dentro da sociedade, a gente esquece, finge que não existem. E a série relembra isso. É um passado muito presente, que me assustou muito", refletiu a atriz.