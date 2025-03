'Hope On The Stage': Tudo sobre a grandiosa turnê solo de J-Hope, do BTS

O retorno de J-Hope aos palcos, local de onde ele jamais deveria ter saído, é um dos maiores acontecimentos nessa primeira metade de 2025 para quem acompanha BTS e espera a volta dos sete integrantes. Aos poucos, eles estão finalizando o período obrigatório de serviço militar.

Depois de Kim Seok-jin, foi a vez de Jung Hoseok, conhecido como J-Hope ou Hobi, ser liberado, em outubro do ano passado. E, de lá pra cá, o artista se jogou de cabeça em um dos seus maiores projetos: uma turnê solo pelo mundo, a "Hope On The Stage".

Essa é a primeira vez que o rapper e dançarino principal do BTS faz uma turnê sozinho e passará por 15 cidades na Ásia e na América do Norte (o México está na lista dessa vez). Ele já se apresentou solo em festivais, mas, agora, ele criou um espetáculo visual grandioso e com a sua cara para subir aos palcos.

Com hits de seus três principais trabalhos, "Hope World", "Jack in The Box" e "Hope on The Steet vol 1", o show é uma megaprodução. Com cerca de 26 músicas, a apresentação é dividido em cinco seções: Ambição, Sonho, Expectativa, Fantasia e Desejo.

Em cada seção ele navega por diferentes momentos da carreira, com sua fase sonoramente mais ousada ("Arson", "More", "Stop"), passando por hits do BTS ("Mic Drop", "Silver Spoon", "Dis-ease"), hits solo ("Daydream", "Airplane", "Hope World") e até música não lançada ("Mona Lisa").

J-Hope é um acontecimento no palco e mostra que, seja nas ruas ou em estádios, com roupas de luxo ou não, ele sempre entregará um bom espetáculo. Agora, ele conta com investimento, looks fashionistas, que já são sua marca registrada, e aplausos de fãs, que lotam onde quer que ele se apresente.

Parceria com Miguel

Recentemente, J-Hope se apresentou no conhecido programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon, para falar sobre sua primeira turnê e apresentar sua colaboração de peso com o cantor de R&B Miguel. Os dois lançaram juntos a faixa "Sweet Dreams" e se apresentaram no programa. Hoseok explicou que sempre admirou e quis trabalhar com Miguel, e que acompanha o trabalho dele desde muito cedo. Ele ainda agradeceu ao Army, fandom do BTS, por ter ajudado na realização desse sonho.

"Mona Lisa" vem aí

Embora a faixa ainda não tenha sido lançada oficialmente, "Mona Lisa" já faz parte do setlist de "Hope on the Stage" e diversos vídeos da performance circulam em redes sociais. A música podia estar no catálogo de Bruno Mars e mostra que o rapper está numa fase apaixonada. Seja em "Sweet Dreams" ou aqui, ele parece mais livre em falar sobre sentimentos amorosos, relacionamentos e preferências. A música será lançada oficialmente na próxima sexta-feira.

Participar da faixa-título foi um novo desafio para mim. Eu queria mostrar quem eu sou como artista, mas ainda mantendo a energia poderosa e refrescante da assinatura do ITZY. E assim como o destino, eu encontrei 'Air'. Foi a combinação perfeita Yeji, Vocalista e líder do grupo ITZY falou sobre seu single de estreia solo, 'AIR'

Grupo da Semana: ITZY

Nada mais justo do que aproveitar o debut de Yeji, líder do ITZY, para destacar o grupo como uma grande força da quarta geração do K-pop, que mantém a tradição da JYPE de lançar grupos femininos de sucesso.

O grupo debutou em 2019 com o single "IT'z Different" e várias integrantes já eram conhecidas do público, pois haviam participado dos famosos Survival Shows, programas para formação de novos grupos de K-pop.

Chaeryeong, irmã de Chaeyeon, do IZ*ONE, participou do programa Sixteen, que formou em 2015 o TWICE, também da JYPE; Ryuijin fez parte do programa MIXNINE em 2017 e 2018; e Yeji esteve em programa The Fan. Em janeiro de 2019, elas foram introduzidas em um quinteto, com adição de Lia e Yuna.

ITZY já começou com muito sucesso, com o hit "Dalla Dalla" e a famosa dança de ombros de Ryujin em "Wannabe". Com nove mini álbuns, participação em trilha sonora e lançamentos japoneses, o grupo se consolidou com turnês mundiais: entre 2022 e 2023 apresentaram "Checkmate" e em 2024 deram início à turnê "Born To Be".

Momento Dramas

K-drama: "Amor e Batatas"

O novo sucesso da Netflix no Brasil é uma comédia que não deve ser levada a sério. É um daqueles dramas que assistimos para desopilar, dar umas risadas, se irritar de leve, mas sem muito investimento emocional. Uma pesquisadora de batatas precisa lidar com seu chefe, e ambos entregam um "haters to lovers" muito bom. O irmão da protagonista e a amiga dela são destaques, junto com o resto do elenco que está divertidíssimo. "The Potato Lab", 2025 | Criação - tvN | Elenco - Kang Tae-oh e Lee Sun-Bin | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul

C-drama: "First Frost"

Para os fãs de "Amor Oculto", temos aqui uma história do mesmo universo, que traz uma trama de reencontro e segunda chance para o amor. Com uma fotografia impecável, a história é muito bem contada em 32 episódios, fazendo os personagens se reconectarem com calma, diálogos adultos e muita maturidade. A química entre Bai Jing Ting e Zhang Ruo Nan é excelente e faz tudo ficar ainda mais realista. "First Frost", 2025 | Criação - Youku | Elenco - Bai Jing Ting e Zhang Ruo Nan | Onde - Netflix | País - China

BL: "Secret Relationships"

Com apenas seis episódios disponíveis, temos provavelmente o BL mais ousado já feito na Coreia do Sul até então. O drama tem Da-on como protagonista, que tem sua vida influenciada por três pessoas, sendo duas delas bastante duvidosas e até mesmo psicopatas. É uma série ideal para quem gosta de personagens que ficam ali na zona cinza. Todo mundo é meio errado. "Secret Relationships", 2025 | Criação - Watcha | Elenco - Kim Jun-seo, Cha Sun-hyung, Kim Ho-young e Cha Jung-woo | Onde - iQIYI | País - Coreia do Sul

GERAÇÕES K-POP

Girl's Day: ícones da Segunda Geração

Formado em 2010, pela Dream T Entertaiment, o grupo Girl's Day pode não habitar o imaginário da maior parte dos fãs de K-pop da Segunda Geração, mas as cantoras tiveram uma carreira de enorme sucesso até 2019, quando não renovaram seus contratos. Oficialmente, elas nunca deram disband, mas o grupo não trabalhou mais junto.

Inicialmente com sete integrantes (Sojin, Minah, Yura, Hyeri, Jisun, Jin e Jihae), elas passaram a maior parte da carreira promovendo como um quarteto, pois as 3J (Jisun, Jin e Jihae) saíram em 2010 e 2012.

Considerado um dos melhores grupos com capacidade de misturar os conceitos fofo e sexy, o Girl's Day coleciona hits. Entre eles: "Twinkle, Twinkle", "Something", "Darling" e "Expectation".

Em nove anos de carreira, as jovens lançaram dois discos de estúdio, sete EPs, um compilado, mais de 20 singles e muitas participações em OSTs, as trilhas sonoras de K-dramas. Hyeri, inclusive, se tornou um dos maiores nomes da televisão sul-coreana depois do sucesso de 'Reply 1988' em 2015. Até hoje a cantora e atriz é um nome de peso da indústria.

Sexta