Brothers comentam intimidade de Gracyanne e Vitória questiona: 'Dar o c*?'

As intimidades de Gracyanne Barbosa foram assunto entre os brothers na madrugada de hoje no BBB 25 (Globo) e deixaram Vitória Strada confusa.

O que aconteceu

Em uma rodinha, alguns participantes comentavam uma entrevista antiga de Gracyanne, onde a sister disse gostar de fazer sexo anal. Aline comentou já ter falado disso fora da casa. "Já tinha falado sobre isso lá fora. Tu acredita? Gracyanne..."

Gracyanne riu e comentou. "Isso tem mais de 10 anos."

Vitória Strada, então, pediu que explicassem melhor para ela. "Você falou o quê?"

Aline a respondeu. "Isso. Sobre gostar."

Vitória, então, foi mais explícita. "De dar o c*?".

Rindo, Gracyanne confirmou com a cabeça. Vitória foi zoada pelos outros participantes presentes e pediu desculpas.

