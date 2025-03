'Garota do Momento': mudança drástica afeta romance entre Guto e Vinicius

O romance entre Guto (Pedro Goifman) e Vinicius (Elvis Vittorio) vai continuar em "Garota do momento" (Globo) apesar distância. As informações são do jornal O Globo.

O que vai acontecer

Vinícius se mudará para os EUA, onde o pai faz tratamento contra um câncer. O namorado de Guto escolhe ir embora para tentar se reconciliar com o pai, que o renegou após descobrir sua orientação sexual.

O namoro com Guto continuará à distância. Pelo menos por enquanto, os jovens vão resistir e vão manter a relação mesmo com Vinicius no exterior.

Ainda apaixonados, Guto e Vinicius vão trocar cartas. Ainda não há uma definição sobre a volta de Vinicius para o Brasil ou se Guto acabará conhecendo outra pessoa.

A Splash, Elvis Vittorio comentou a abordagem do romance gay em Garota do Momento. Na trama, seu personagem, já mais experiente, havia sido expulso pelo pai, e Guto estava descobrindo seu primeiro amor.

O que eu acho muito legal na novela é que eles trazem toda essa discussão com muito carinho, muita delicadeza. O Vinícius sabe quem ele é. O Guto ainda está nesse processo de se descobrir, e o Vinícius chega para ajudar nisso e é uma felicidade esses caminhos terem se cruzado, porque um ajuda o outro Elvis Vittorio, em entrevista a Splash

