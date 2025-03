Eva diz que Paredão pode sofrer mudança após Sincerão: 'Acho que ela sai'

Uma das emparedadas, Eva, 31, apontou que Daniele Hypolito, 40, pode ser eliminada do BBB 25, caso Gracyanne Barbosa, 41, vá bem no Sincerão.

O que aconteceu

Sem se sentir ameaçada na berlinda, a bailarina afirmou que existe uma chance da musa fitness escapar da eliminação. Após Renata participar da Vitrine do Seu Fifi, as sisters descobriram que Gracyanne era o maior foco do público para deixar o confinamento.

Em conversa com Renata, Eva analisou que existia uma chance disso mudar e outra sister ser eliminada. "Tava pensando aqui, se Gracyanne for grandona amanhã eu não sei não, acho que Dani sai", disse.

Momentos depois, Maike iniciou uma conversa com as aliadas e garantiu que Eva não seria eliminada. "Não sei, tomara. Não tem como saber, se fizerem que nem fizeram com Diogo de inventar uma mentira e todo mundo...", afirmou a sister.

Renata concordou ao dizer que poderiam muito bem inventar algo sobre a postura da bailarina. "Eles fazem isso, quem riu aqui? Ninguém, mas ela falou lá no ao vivo", disse, em referência a acusação de Aline sobre elas rirem durante o Monstro.

