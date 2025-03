Enquete UOL: votação tensa pode tirar Camarote do BBB 25 e web reage; veja

O nono paredão do Big Brother Brasil 25 está pegando fogo! As parciais mais recentes indicam uma votação acirrada desde a definição da berlinda, que conta com Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa.

O que mostra a parcial da Enquete UOL

Na parcial das 14h50 (horário de Brasília), Gracyanne liderava as intenções de eliminação. A camarote tem 51,48% dos votos.

A influenciadora disputa voto a voto com Eva. A dançarina, do grupo Pipoca, aparece logo atrás com 45,49%, mantendo a disputa equilibrada.

Já Daniele Hypolito segue com o menor percentual. A ginasta soma apenas 3,05% dos votos, o que a mantém em uma posição mais segura.

O resultado oficial será anunciado amanhã, durante a transmissão ao vivo do programa. Veja algumas reações e vote abaixo!

to chocado com a enquete da uol que diz que a dani não tem nem 5% das intenções de voto pra sair, misericórdia ela não faz nada pic.twitter.com/fPhjBMyKAY -- ed 🫧 (@ederz1nho) March 17, 2025

🚨 URGENTE: Enquete uol aponta eliminação de Gracyanne com 50,25 % dos votos#BBB25 pic.twitter.com/2mHsA8jKhU -- hayy (@haysb95) March 17, 2025

BBB 25 - Enquete UOL - Quem você quer eliminar no nono Paredão? Resultado parcial Total de 565007 votos 3,06% Daniele Hypolito 44,93% Eva 52,01% Gracyanne Barbosa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 565007 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas