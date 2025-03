Enquete UOL: estrela da edição passa de 50% dos votos e pode sair do BBB 25

Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa disputam a permanência no BBB 25, após a formação do nono Paredão na noite de ontem.

Parcial da enquete UOL BBB 25

A parcial colhida às 11h50 desta segunda-feira (17) indica a possível eliminação de Gracyanne. A camarote acumula 50,38% dos votos.

Eva aparece logo atrás, acumulando 46,56% dos votos. A grande disputa do Paredão, até o momento, é entre a dançarina, integrante do grupo Pipoca, e Gracyanne.

Enquanto isso, Daniele Hypolito segue tranquila na competição. A ginasta registra apenas 3,05% das intenções de voto.

BBB 25 - Enquete UOL - Quem você quer eliminar no nono Paredão? Resultado parcial Total de 484649 votos 2,98% Daniele Hypolito 46,15% Eva 50,87% Gracyanne Barbosa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 484649 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

