Enquete BBB 25: paredão fica imprevisível com rejeição de estrela da edição

Um dos nomes mais famosos da atual edição do Big Brother Brasil, Gracyanne Barbosa corre risco de ser eliminada amanhã do reality show. A influenciadora está no nono paredão ao lado de Daniele Hypolito e Eva.

O que diz a enquete UOL

Gracyanne está liderando a enquete desde o início do dia. Na parcial feita às 16h17, a influenciadora continua com alta rejeição, somando 52,39% dos votos para uma saída do reality show.

Eva é a concorrente direta na disputa no nono paredão. A bailarina também tem votação expressiva na enquete, com 44,56% dos votos.

O cenário é mais confortável para Daniele Hypolito. A ex-ginasta não parece, por ora, em risco na disputa, com apenas 3,04%.

A participante eliminada deixará a casa amanhã. O anúncio acontece ao vivo durante a exibição do programa na TV Globo.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas