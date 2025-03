Enquete BBB 25: parcial mostra disputa acirrada entre Pipoca e Camarote

Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa se enfrentam no nono Paredão do BBB 25, que foi formado na noite de ontem.

O que aconteceu

A segunda parcial da nossa enquete, realizada às 10h, mostra a eliminação de Eva. A dançarina, que é do time Pipoca, acumulava 49,59% das intenções de voto.

Logo atrás, aparece Gracyanne Barbosa, do grupo Camarote. A musa fitness soma 47,06% e ainda tem chances de sair. A disputa parece se concentrar entre as duas.

Por fim, sem grandes preocupações, está Daniele Hypolito. A ginasta recebeu apenas 3,35%.

