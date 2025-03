Emparedada, Dani Hypolito critica: 'Quem disse que também não são plantas?'

Daniele Hypolito reflete sobre a justificativa que recebeu para ter sido alvo no nono Paredão do BBB 25.

O que aconteceu

Aline questiona o que a atleta emparedada está sentindo. "Eu estou num jogo que estou para ser votada, também. Eles tinham outras pessoas para votar? Tinham", refletiu a ginasta.

Eles foram atrás de uma informação que receberam de uma pessoa? Foram. E quem disse que eles também não são plantas? Porque eu nunca vi eles terem opinião própria , critica Daniele.

Guilherme concorda com a aliada. "Agora você levantou um argumento... que é papo de Sincerão", diz o brother. "Para mim, eles nunca foram pela opinião própria. Primeiro que, quando começaram a votar em mim e no Diego [Hypolito], votaram pela opinião do Maike e do Gabriel", continua a atleta.

Eles nunca deram abertura para nos conhecer e para poder ter opinião deles em relação a mim e ao Diego para poder votar , concluiu Daniele.