Duda Guerra, nora de Angélica e Huck, fala de independência financeira

Duda Guerra, 16, nora de Angélica e Luciano Huck, fala sobre conquistar a independência financeira na adolescência.

O que aconteceu

A jovem tem quase meio milhão de seguidores nas redes e contou que passou a trabalhar com isso. "Sempre tive muita vontade de estar na internet e de uns cinco meses para cá, se tornou um trabalho. Neste ano já consigo a minha independência financeira", disse em entrevista à Quem.

Duda está terminando o Ensino Médio e pretende cursar faculdade de Publicidade e Propaganda. "é uma carreira que vai me ajudar a seguir essa carreira de influencer, que é a que eu quero seguir pelo resto da vida", contou.

A adolescente diz que se inspira em Virginia Fonseca para produzir seus conteúdos. "Tento mostrar a realidade o máximo possível. Então, acaba sendo algo muito fácil para mim", explicou.

Duda passou a conquistar seguidores nas redes após circular pelo Rock in Rio, no ano passado, com o namorado, Benício Huck, 17.