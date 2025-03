Diogo admite que sua eliminação transformou Vilma no BBB: 'Mais à vontade'

Diogo Almeida, 40, admitiu que sua eliminação do BBB 25 possibilitou que Vilma, 68, pudesse se sentir mais a vontade no jogo.

O que aconteceu

O ator foi eliminado no oitavo Paredão, em uma disputa com Vitória Strada e sua própria mãe. Diogo foi o escolhido para deixar o programa com 43,93% dos votos.

Fora do programa, Diogo demonstrou felicidade em ver Vilma crescendo cada vez mais no jogo. "Minha mãe é muito verdadeira, integra, e ela está podendo mostrar isso lá dentro", disse em entrevista à Splash.

Para o artista, a sister realmente se transformou após a eliminação do filho. "Depois da minha saída, passei a vê-la bem mais à vontade, mais pra fora, falando mais o que pensa e isso é muito bom para o desenvolver dela lá dentro".

Importante que todos saibam o que ela pensa. Que as pessoas lá dentro e aqui fora possam entender quem é Vilmoca, e acredito que tenham pessoas se inspirando, se identificando. Com minha saída, vi que ela ficou mais à vontade, mas também existia uma preocupação grande dela em relação as coisas que estavam acontecendo dentro da casa, que mãe ia gostar de ver seu filho sendo acusado, atacado? Isso a fazia ficar mais introspectiva.

Diogo Almeida ainda apontou a falsidade de Joselma com sua mãe. "Com o passar do tempo as máscaras vão caindo. Porque desde o início, Joselma dizia que queria estar junto com a minha mãe na final. Isso não era uma verdade. Ao longo do tempo, ela foi mostrando que queria tirar minha mãe de lá, por achar que é uma concorrente lá".

Vendo muito potencial em Vilma para ser campeã do programa, o ator ainda torce pela dupla de bailarinas. "Ao lado dela eu desejo que estejam Eva e Renata, são duas pessoas que passei a admirar lá dentro e vejo que deram todo suporte para minha mãe, e elas estão tendo uma troca muito bacana e não é uma via de mão única, elas se cuidam", analisou.

Questionado por Splash sobre o comportamento de Aline, se ele torcia de alguma forma por ela e se teria chances de se reencontrar com a sister fora da casa, Diogo Almeida escolheu não responder as perguntas. Dentro da casa, a ex-policial militar protagonizou embates com o quarto Fantástico e foi muito criticada por Vilma — que garantiu que seu filho não desejará mais saber da sister.

