Deborah Albuquerque faz procedimento com esperma de salmão

Deborah Albuquerque, 40, realizou um procedimento estético no rosto que usa esperma de salmão.

O que aconteceu

A técnica, que promete regeneração celular, já foi feita por famosas como Virginia Fonseca, 25, e Grazi Massafera, 42. No Instagram, a influenciadora compartilhou a novidade.

Deborah explicou como a substância, derivada do espermatozoide do salmão, pode promover a regeneração da pele. "Esse tratamento tem poder regenerativo na pele. É a primeira tecnologia de regeneração da pele. Antigamente, ele era usado de forma preventiva ou em tratamentos como o botox, mas nunca para regenerar. O meu médico me disse que, se eu continuar fazendo esses tratamentos, vou chegar aos 60 anos com a cara de 40".

A apresentadora também falou sobre os resultados imediatos do procedimento. "O tratamento com espermatozoide de salmão é curioso e chega a ser engraçado, mas depois que você faz, você fica realmente renovada, né? Você vê um resultado muito instantâneo, muito rápido, assim que abaixam as bolinhas da pele, quando a pele acalma, né? Esse tratamento é injetável, e assim que a pele acalma, você fica com ela muito esticadinha. As manchinhas do melasma e até os buraquinhos do rosto desaparecem já na primeira sessão. A pele fica bem mais coladinha ao rosto".

Deborah destacou as diferenças entre esse tratamento e os que já realizou. "Antes, eu fazia botox e biostimuladores para rejuvenescer a pele. Mas esse tratamento com esperma de salmão está sendo muito melhor para mim, porque ele realmente trata a pele, e não apenas previne o envelhecimento".

Imagem: Reprodução/Instagram