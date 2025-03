Dany sobre Renata: 'Não é porque escutou um grupo de pessoas que sabe tudo'

Daniele Hypolito opinou sobre Renata, que passou pela Vitrine do Seu Fifi semana passada no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A sister refletiu sobre como a dinâmica pode ter afetado o jogo de Renata. Conversando com Aline e Guilherme, a atleta apontou que, mesmo tendo acesso a informações externas, a bailarina pode ter ouvido opiniões tendenciosas de fãs.

Daniele: "Desculpa, o negócio do Fifi é legal, porque, realmente, acho que tem informações que são válidas. Mas, cara, não é porque você escutou um grupo de pessoas que você sabe tudo o que está realmente acontecendo. Porque, assim, por mais que tenha ido muita gente, perto do nosso país e das pessoas que assistem o BBB, é muito pouco".

Daniele: "E não só isso. Muita gente que acaba indo, às vezes, é gente que torce por ela. Então não vai levar informação que não seja legal ou que as pessoas não achem que seja favorável para ela. Cada um vê de um jeito também".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas