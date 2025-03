Cristo Redentor tem acesso parcialmente interditado após morte de turista

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os acessos por van e trem ao Complexo do Corcovado, que abriga a icônica estátua do Cristo Redentor, foram interditados pela Secretaria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro nesta segunda-feira após a morte de um turista no fim de semana em um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil.

A interdição aconteceu um dia após um turista do Rio Grande do Sul, de 54 anos, passar mal e morrer durante uma visita ao monumento. Familiares do homem alegaram que buscaram socorro no posto de atendimento médico do local, mas que a unidade estava fechada.

O secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, disse que o posto de atendimento aos visitantes realmente não estava operando no momento em que o turista se sentiu mal.

“A concessionária começa a venda de bilhetes a partir das 7h. A partir desse horário, o consumidor começa a subir, mas o posto médico só funciona a partir das 9h. E às 17h ele fecha. Se os consumidores subirem, estiverem lá e precisarem de um posto médico, não tem”, disse o secretário em entrevista a jornalistas após o anúncio da interdição do local pelo Procon-RJ.

A concessionária que administra o ponto turístico disse que houve atendimento ao turista e classificou a morte de uma fatalidade provocada por um infarto fulminante.

“Na fatalidade ocorrida neste domingo, não houve possibilidade alguma de salvamento, apesar de os socorristas terem chegado com o desfibrilador no mesmo instante e, em seguida, o Samu”, disse a concessionária em nota.

“O Trem do Corcovado disponibiliza uma enfermaria com todos os equipamentos necessários aos primeiros socorros no Alto do Corcovado, com profissionais treinados, habilitados e certificados para manusear o desfibrilador. Vale ressaltar que a enfermaria está funcionando normalmente, e os casos mais graves são conduzidos para o Hospital do Silvestre, que fica a quatro minutos do monumento”, acrescentou.

Trens e vans são os meios de acesso mais usados por turistas para visitarem o Cristo Redentor, mas também é possível acessar de carro, bicicleta e caminhada. Segundo a concessionária, esses outros meios de acesso seguem permitidos.

Passageiros dos trens e vans do Corcovado foram orientados a reprogramar as visitas ou pedir o ressarcimento.

O presidente da concessionária Trem do Corcovado, Sávio Neves, criticou a interdição.

“Há um equívoco muito grande nessa narrativa. Ficam querendo colocar a culpa na eventual falta de um pronto-socorro ou de atendimento rápido. Houve atendimento instantâneo. Existe o pronto-socorro, inclusive com socorristas habilitados para operar o desfibrilador. Mas não foi este o caso ontem”, disse ele à Reuters.

O Procon-RJ pretende realizar uma reunião para tentar um Termo de Ajustamento de Conduta que resolva a situação, segundo o secretário estadual.

Eleita uma das sete maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor recebeu no ano passado cerca de 3 milhões de visitantes.