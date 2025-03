Christina Rocha diz que teve romance com ex-marido de Regina Duarte

Christina Rocha, 67, abriu o jogo sobre amores passados.

O que aconteceu

Em entrevista ao amigo de longa data, Sérgio Mallandro, 69, do podcast Papagaio Falante, ela contou que viveu uma paixão intensa com o diretor Del Rangel (1955-2020). Ele é ex-marido da atriz Regina Duarte, 78.

De acordo com a apresentadora, Del Rangel foi uma grande paixão. "Ele era sobrinho da primeira mulher do Renato Aragão, a Marta Rangel. A gente se conhecia, mas nunca havia rolado nada. Era, digamos, um amor antigo nunca concretizado. Só foi acontecer depois que separei do Rubinho, pai dos meus filhos. Foi quando o Del entrou para o SBT. Ele já estava separado da Regina. Aí, sim, tivemos um romance. Foi uma grande paixão".

Del Rangel foi casado com Regina Duarte entre 1983 e 1995. O diretor, que chegou a fazer trabalhos na Globo, morreu vítima de um infarto fulminante, em 2020.

Na entrevista, ela ainda contou que foi professora do ator Lúcio Mauro Filho, 50, já que antes de entrar na televisão, ela deu aulas para crianças. "Quando nos encontramos pessoalmente, muitos anos depois, ele disse que lembrava de mim. Lúcio me disse que a mãe dele sempre me mostrava para ele na televisão, quando eu fazia 'O povo na TV'".