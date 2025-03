Casamento de Amado Batista teve fogos de artifício e lanternas chinesas

Amado Batista, 74, se casou com a miss Calita Franciele, 23, no último sábado (15). Veja os detalhes da cerimônia no interior do Mato Grosso:

Casamento aconteceu na fazenda do cantor. A cerimônia religiosa foi nas Fazendas AB, no município de Cocalinho, a cerca de 11 horas de carro de Cuiabá. No Instagram, uma das cinegrafistas do evento mostrou a estrada de terra que leva à propriedade, assim como a movimentação de aviões no local ao longo do dia:

A noiva usou dois vestidos. Durante a cerimônia, ela optou por um modelo de saia volumosa e decote ombro a ombro, com véu e coroa. Amado Batista escolheu um terno azul bebê e tênis creme. Depois, Calita curtiu a festa com um vestido justo e brilhante de alcinha.

Vestidos de Calita Franciele em casamento com Amado Batista Imagem: Reprodução/Instagram

Uma pintora eternizou o momento do "sim" ao vivo no casamento. A artista Paula Campos mostrou o resultado para os noivos durante a festa, e compartilhou a reação deles no Instagram:

Para lidar com o calor, convidados ganharam um brinde personalizado. Foram confeccionados leques com os nomes dos noivos. "As convidadas amaram, não sobrou nenhum", escreveu a cerimonialista no Instagram.

O início da festa foi marcado por uma queima de fogos. Depois, Calita posou para fotos soltando no céu uma lanterna chinesa de papel.