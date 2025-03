Biancardi ignora polêmicas com Neymar e curte noite de pintura com amigas

Bruna Biancardi aproveitou a noite de ontem (16) na companhia das amigas.

O que aconteceu

A influenciadora reuniu Bianca Coimbra e Hanna Carvalho para fazer pinturas em taças, ao lado dos filhos. A reunião aconteceu em meio a polêmica envolvendo o relacionamento da influenciadora com Neymar Jr.

O atleta tem sido alvo de polêmicas desde sexta-feira (14). Ele teria dado uma festa particular no interior de São Paulo. Seu helicóptero foi visto no local, mas a assessoria negou que ele tenha participado do evento.

Em entrevista ao "Focalizando", uma modelo chamada Any Awuada, deu detalhes da festa. Segundo ela, ela recebeu R$ 20 mil para ter relações sexuais com Neymar e seus amigos.