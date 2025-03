Bia em estado grave e crime de Basílio movimentam 'Garota do Momento'

No capítulo desta segunda-feira (17) de "Garota do Momento" (Globo), Bia é levada para o hospital, e o médico diz que seu estado é grave.

Preocupada com o estado da filha, Clarice a incentiva a esquecer Beto. Em seguida, a menina agradece o cuidado de Ronaldo.

Enquanto isso, Basílio garante que afastará Beatriz de Beto custe o que custar.

Ao final do capítulo, ele propõe fugir com a amiga do Brasil. Para isso, ele falsificará dois passaportes, um em seu nome, outro em nome de Beatriz.

Beatriz (Duda Santos) e Basílio (Cauê Campos) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Beatriz aceita o pedido de casamento de Beto. Iolanda confessa a Arlete que teme sua possível gravidez. Glorinha aceita namorar Ulisses. Nelson tenta extorquir Edu. Todos se preparam para a final da Copa do Mundo. Carlito flagra Marlene e Raimundo.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.