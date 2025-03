BBB 25: Guilherme questiona voto do Fantástico: 'Fiquei sem entender'

Guilherme procurou João Gabriel e João Pedro para questionar o voto deles no nono Paredão do BBB 25.

O que aconteceu

O Líder da semana não entendeu o fato de terem votado em Joselma e Daniele Hypolito, ao invés de mirarem nas pessoas que tiveram embates no programa. "É uma opinião minha de jogador, vocês não precisam concordar. O maior embate de vocês hoje é Dani? Foram vocês que votaram nela?", perguntou.

Os irmãos confirmam o voto e o fisioterapeuta critica. "Se a gente tem um embate aqui, a gente tem que bater no peito e dizer: 'Vem tu'. Aí eu fiquei sem entender, velho", opinou. "É estratégia, meu amigo", responde João Gabriel.

João Pedro tenta explicar a estratégia de dividir votos. "Vocês não conseguiriam votar em outras pessoas que têm mais embate, por exemplo, Aline ou Vitória [Strada], que vocês colocaram no Paredão?", insistiu o Líder. "É coisa da... a Renata sabe", apontou o goiano.

João Gabriel se exalta. "Vocês são sete pessoas, nós somos seis. Estou ali para defender meu grupo e você quer que eu não faça os 'trem' para defender o meu grupo?! Cada um faz seu jogo e faz o que acha que tem que fazer. Você faz o seu jogo e eu faço o meu. Você está reclamando da gente dar voto na Dani. Da onde você está tirando isso?!", disse, em tom elevado.

Guilherme, no entanto, segue criticando o posicionamento dos irmãos. "Se para vocês é normal ter uma briga aqui e não comprar essa briga, para mim não existe", comentou.

Outros integrantes do Fantástico tentam explicar. "Eu não tenho nada com a Delma? Eu tenho motivo para votar nela. Ela também é o meu embate", afirmou Renata. Eva concordou: "Eu votei na Dona Delma pela Renata, também. Ou você acha que eu não fico chateada pelas coisas dela, que eu me afastei porque também fiquei chateada com coisas que eu soube?".

Guilherme questionou: "O seu embate é com Aline ou não é?". "É com a Aline, sim, mas eu também tenho estratégia. Nem tudo aqui é sobre o meu maior embate. Você tem que ser inteligente", declarou Eva, em resposta.