BBB 25: Eva, Dani Hypolito e Gracyanne Barbosa defendem permanência

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Os emparedados Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa defendem permanência no BBB 25.

O que aconteceu

Gracyanne foi indicada pelo Líder Guilherme. Eva foi a mais votada no Confessionário, enquanto Daniele foi escolhida após empate do segundo mais votado. Por fim, a influencer fitness tinha direito a um Contragolpe e escolheu João Gabriel, que se livrou no Bate-Volta

Daniele: "Eu estou aqui contando uma história, a minha história. Esse carinho que eu transbordo para as pessoas, é meu".

Eva: "Eu estou dando o meu melhor, jogando, tentando ser estratégica".

Gracyanne: "Que eu possa ficar nesse programa que já mudou a história da minha vida".