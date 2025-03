BBB 25: Aline discute com Eva e Renata após Paredão: 'Parecendo uma gralha'

A formação do nono Paredão causou uma discussão entre Aline, Eva e Renata no BBB 25.

O que aconteceu

A baiana questionou o motivo de não terem votado nela, mesmo com todos os embates que tiveram nos últimos dias. As bailarinas tentam responder ao mesmo tempo, falando alto. "Vocês estão gritando, está doendo meu ouvido. Estou falando tão educada com vocês. Está parecendo uma gralha no meu ouvido gritando", disparou Aline, então.

As sisters debocham, riem e chamam a rival de 'princesa'. Aline continua em tom calmo: "Respira fundo. Você tá muito desequilibrada, Renata". A ex-policial militar também faz técnicas e respiração para acalmar as oponentes.

Vocês estão muito nervosas, gente. O que é isso? Estou muito preocupada com a saúde mental de vocês. Eu vim de um Monstro agora e não estou tão estressada quanto vocês. Isso, amor, respira. É porque vocês criticam e fazem igual , pede Aline.

Eva e Renata questionam a comparação. "Vocês reclamaram sobre questionar e questionam", explicou Aline. "Deixa de ser mala. Tu é mala", rebateu Eva. A baiana pontua que a bailarina está nervosa por estar no Paredão pela primeira vez. Quando Renata tenta responder, a sister retruca: "Renata, licença que a minha conversa não é com você".