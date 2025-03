Primeira brasileira a posar na 'Playboy' relembra ensaio nu

Livia Mund, 69, foi a primeira brasileira a posar nua na "Playboy", há quase 50 anos.

O que aconteceu

Livia estrelou a capa da revista na edição de lançamento no Brasil, em agosto de 1975. Na época, o veículo, que era uma "filial" da publicação americana, tinha o nome de "Homem".

Em entrevista ao Clube da Vip, perfil do Instagram, ela relembrou o ensaio fotográfico. "Eu já fotografava, era modelo desde 1973. Por fazer tanta foto de lingerie e maiô acho que as pessoas ficaram curiosas e queriam ver um pouquinho mais. Aí o Fernando de Barros, que era editor de moda da revista, me fez o convite. Disse que seria simples, fácil, sem muita complicação. Ele me fez a proposta e eu topei".

A ex-modelo disse que chegou a ouvir de uma colega de profissão que nunca mais conseguiria trabalho e que estaria queimada no mercado por ter posado nua. Porém, o que aconteceu foi justamente o contrário. "Me abriu portas, trabalhei para caramba, fotografei mais ainda. Fui para Milão, na Itália, onde até me casei, e fiquei dois anos por lá".

Livia Mund trabalhou como modelo até os anos 1990. Após o sucesso, ela passou a exercer a função de produtora nos bastidores, em parceria com o marido, o fotógrafo Thomas Susemihl.