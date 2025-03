Diretor da própria sogra: quem é Andrucha, genro de Fernanda Montenegro

Responsável pela direção do filme "Vitória", que estreou na última quinta-feira, Andrucha Waddington é genro da protagonista do longa, Fernanda Montenegro.

Quem é Andrucha Waddington

Seu nome verdadeiro é Andrew Waddington. Nascido no Rio, ele tem 55 anos e uma carreira dedicada a obras audiovisuais. Andrucha é diretor, produtor e roteirista de cinema e de TV. Também foi um dos diretores criativos da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Andrucha é considerado um dos cineastas mais relevantes do Brasil. Ele é sócio da Conspiração Filmes ao lado do cunhado Claudio Torres, irmão de Fernanda.

No currículo, Waddington tem filmes aclamados pela crítica como "Eu, Tu, Eles" (2000). Também dirigiu e produziu documentários para o cinema e para a TV sobre artistas, como "Maria Bethânia - Pedrinha de Aruanda" (2007) e "Anitta: Made in Honório" (2020).

Amigo pessoal de Gilberto Gil, Waddington tem vários projetos em parceria com a família do cantor. São eles: "Em Casa com os Gil" (2022), "Viajando com os Gil" (2023) e "Gilberto Gil - Viva São João" (2002).

Ao longo da carreira, o diretor já trabalhou também com a sogra e com a esposa. Os filmes "Gêmeas" (1999) e "Casa de Areia" (2005) reúnem Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. No longa "O Juízo" (2019), Andrucha dirigiu novamente a sogra.

O brasileiro foi responsável por uma coprodução entre Espanha e Brasil. Em sua primeira incursão no cinema internacional, Waddington foi diretor do filme "Lope" (2010), sobre a vida do poeta e dramaturgo espanhol Lope de Vega.

Na TV e no streaming, ele também tem sucessos. Waddington foi diretor e produtor executivo das séries "Sob Pressão" (TV Globo) e "Fim" (Globoplay), inspirado no livro homônimo escrito pela esposa.

Fernanda Torres com o marido Andrucha Waddington, na pré-estreia do filme "Vitória" Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Atualmente, ele está dirigindo e produzindo a minissérie "Ângela Diniz - O Crime da Praia dos Ossos" para o serviço de streaming Max. Segundo a Academia Brasileira de Cinema, Waddington trabalha também no documentário ainda sem título sobre o jogador do futebol Vinícius Jr. para a plataforma Netflix.

Andrucha e Fernanda Torres são casados desde 1997. O casal tem dois filhos: Joaquim, 24, e Antônio, 16. O diretor também é pai de Pedro e João Waddington, do casamento com Kiti Duarte. Andrucha é irmão de Ricardo Waddington, que foi diretor artístico da Globo até 2023.

Em 2025, ele tem feito aparições públicas mais frequentes. O diretor acompanhou a esposa nas cerimônias do Oscar e do Globo de Ouro, que a premiou como Melhor Atriz no início deste ano. Nas redes sociais, ele costuma ser discreto. Em sua conta no Instagram, por exemplo, tem apenas duas fotos, ambas do final de 2016.