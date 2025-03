Análise: Remake da novela Vale Tudo causa medo até na Rede Globo

O remake da novela Vale Tudo, sucesso na TV no final dos anos 80, causa medo até mesmo na Rede Globo, analisaram os comentaristas do UOL Leão Lobo e Gabriel Perline, na edição do Splash Show desta segunda-feira (17).

Eu tenho muito medo do remake, até por causa das falas da Manuela Dias. Ela fala umas coisas que eu fico assustado. Ela diz, ah, isso não vai ser mais assim? Eu digo, ai meu Deus."

Eu tenho um envolvimento muito grande com Vale Tudo. Então, eu tenho muito medo. Tem alguns personagens que me assustam um pouco. Por exemplo, a Paolla Oliveira fazendo a Eleninha Roitman, que ela disse que não vai ser alcoólatra, mas agora, pela chamada, a gente vê que é alcoólatra.

E a Renata Sorrah teve uma interpretação tão definitiva, tão marcante da personagem, que eu não consigo muito ver a Paolla Oliveira fazendo esse personagem. Eu amo esse ator, o Humberto Carrão, mas acho ele muito forte, uma personalidade muito forte para fazer o Afonso.

Então, não sei, tenho um pouco de medo de alguns atores para os personagens.

Leão Lobo

Gabriel Perline foi na mesma linha temerosa de Leão Lobo, dizendo inclusive que a própria Rede Globo também está com esse receio da nova versão de Vale Tudo neste ano de 2025.

Eu estou de mãos dadas com o Leão quando ele fala sobre o medo em relação a essa trama, e eu acho que não é um medo só da gente, a Globo também está com esse medo, porque há tempos eu não vejo a emissora se mobilizar tanto na divulgação, no marketing de uma novela.

A gente sempre viu aquele procedimento padrão, está acabando uma, vai começar a outra, já começa a fazer um esquenta de escalação, quem que vai estar ali como protagonista e tudo mais, mas tudo meio que dentro de um padrão Globo de fazer divulgação.

Vale Tudo existe uma divulgação desde antes da estreia de Mania de Você. Então, a própria Vale Tudo é uma das grandes responsáveis por engolir Mania de Você também, porque eu acho que a Globo tem dedicado muito mais a divulgação a essa trama do que a que está no ar agora e que vai embora daqui a pouco.

Gabriel Perline

Perline reforçou seu temor com o remake de Vale Tudo, também por conta de declarações da autora Manuela Dias, que já gerou críticas dos fãs da novela original.

Eu tenho medo por conta de algumas escalações nesta novela, eu tenho medo por conta das declarações que a Manuela Dias deu. A Manuela tem um texto muito bom, ela tem um texto maravilhoso, que ela fez na primeira novela dela, enquanto autora de novela das nove.

Só que eu acho que ela fez um marketing muito errado da novela com as declarações, gerou muitas críticas, ódio por conta dos fãs da novela original, então eu tô na expectativa de ver isso na tela, mas eu estou com medo, tem atores maravilhosos no elenco, mas tem atores que eu já vi que não eram os melhores nomes pra determinados papéis. Mas eu tô esperando estrear antes de falar mal ou criticar.

Gabriel Perline

