Ana Castela toma posse como embaixadora da Festa do Peão de Barretos 2025

A cantora Ana Castela será oficialmente nomeada embaixadora da 70ª edição da Festa do Peão de Barretos durante uma cerimônia na quinta (20), no Villa Country, em São Paulo. A ocasião dará início às celebrações desta edição especial, marcada para acontecer de 21 a 31 de agosto. Durante a posse, serão anunciadas novidades da programação.

O que vai rolar

O show principal contará com Luan Pereira. Ele dividirá o palco com Ana Castela e as duplas Maria Cecília & Rodolfo, Fiduma & Jeca, e o cantor Loubet.

Ana Castela, que participou da Festa do Peão pela primeira vez em 2022 e retornou como destaque nas edições seguintes, foi indicada como embaixadora durante a edição de 2024. A cerimônia no Villa Country simboliza os preparativos para comemorar as sete décadas do evento.

As atividades no Villa Country terão início às 20h, com os shows começando às 23h. Os ingressos estão disponíveis em diferentes modalidades e podem ser adquiridos nas bilheterias físicas ou online, pelo site Ticket360. Mais informações estão disponíveis em www.villacountry.com.br ou pelo telefone (11) 3868-5858.

Ana Castela, que assume 'cargo' de embaixadora da Festa do Peão de Barretos, na quinta (20), em São Paulo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Festa Oficial Barretos 70 Anos - Posse da Embaixadora Ana Castela

Show de Luan Pereira, Maria Cecília & Rodolfo, Fiduma & Jeca e Loubet

Quando: quinta (20), às 20h

Onde: Villa Country (av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Quanto:

Pista: R$ 50

Camarote Old Parr: R$ 120 (inteira e individual)

Camarote Brahma: R$ 350 (inteira e individual)

Privativo Old Parr: R$ 1.500

Bistrô Old Parr: R$ 700



Onde comprar:

Bilheterias do Villa Country (quinta a domingo, das 20h às 23h)

Bilheterias do Espaço Unimed (segunda a sábado, das 10h às 19h - exceto feriados)

On-line: Ticket360