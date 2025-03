Aline critica postura de aliada no BBB 25: 'Ela mesma vai se enrolar'

Aline reclamou da postura de Vitória Strada no BBB 25 (Globo) durante uma conversa com Daniele Hypolito e Guilherme.

O que aconteceu

Aline apontou que a atriz circula por toda a casa conversando. "Ela mesma vai se enrolar... Uma coisa é ser educada, gentileza. Agora ficar em grupinho?"

Daniele concordou com a policial. "Só comentei pra não achar que tô vendo coisa onde não tem."

Guilherme pontuou. "Eu de fato não tinha visto. A mesma relação que vejo que ela tem é a que Vini tem. Não vejo como um problema."

Aline discordou do Líder. "Mas a partir do momento que as coisas começam a ficar mais acirradas, ele se posiciona. Não é a mesma coisa."

No caso da Vitória, é ela que vai atrás, não o grupo que vem e senta do lado dela. Ela que tá indo, veja aí direitinho. Aline

Guilherme, então, apontou que eles devem "dar um toque" em Vitória sobre o assunto.

