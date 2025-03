8 looks de Vitória Strada que roubaram atenção nos dois meses do BBB 25

Vitória Strada, 27, pode ser considerada o ícone fashion do BBB 25. De looks mais básicos até os mais incrementados, a atriz roubou a atenção com algumas peças nos dois meses de confinamento. Confira algumas delas!

Homenagem aos flamingos

BBB 25: Vitória Strada escolheu um look com acessórios de flamingo Imagem: Reprodução/Globoplay

Grande fã de tons rosados, Vitória Strada já elegeu um look em que homenageou sua torcida, que se denomina como flamingos. Composto por um macaninho rosa, a sister completou o look com um colar que destaca a ave.

Conjunto de moletom verde

BBB 25: O conjunto de moletom verde também é muito presente para compor os looks de Vitória Imagem: Reprodução/Globoplay

Outro tom muito usado pela sister é o verde. Ele está presente em alguns composições da atriz, que tenta combinar um conjunto de moletom verde com outras pessoas.

Em algumas vezes, Vitória optou por um look monocromático. Já em outras oportunidades, ela fez um mix entre verde e marrom — outra cor muito usada pela participante.

Conjunto marrom

BBB 25: Para um de seus Paredões, Vitória escolheu o look que usou em suas fotos do reality Imagem: Reprodução/Globoplay l Globo/Fábio Rocha

Usado em ocasiões especiais para a sister, como em um de seus Paredões e nas fotos de divulgação do reality, o conjunto marrom traz elementos muito usados por Vitória. Em algumas outras peças da participante, o caimento nas laterais e a faixa no pescoço também estão presentes, se tornando uma grande marca da jogadora.

Vestido rosa

BBB 25: Vitória Strada usa muitos looks com caimentos laterais e faixa no pescoço Imagem: Reprodução/Globoplay

Prova disso foi o vestido rosa utilizado na festa do líder de Eva. A peça escolhida pela sister apresenta o mesmo caimento lateral com a faixa no pescoço.

Peças diferentes

BBB 25: Vitória ainda gosta de ousar nos looks com peças que fogem do tradicional Imagem: Reprodução/Globoplay

Vitória também é fã de ousar em suas escolhas. Apesar de demonstrar um estilo mais romântico, a sister também aposta em peças mais largas, além de tops com diferentes detalhes.

Top alongado

BBB 25: Para um dos Sincerões, Vitória apostou no seu look de entrada no confinamento Imagem: Reprodução/Globoplay

Para entrar no confinamento, a sister escolheu um top, que conta com um tule alongado responsável por cobrir sua calça jeans. O look ainda foi complementado por uma flor no pescoço vermelha. A roupa foi usada pela segunda vez pela participante durante um dos Sincerões.

Chapéu marcante

BBB 25: Para curtir os dias na piscina, Vitória também aposta em acessórios Imagem: Reprodução/Globoplay

Até mesmo para curtir uma tarde na piscina, Vitória investe nos acessórios. Além de usar uma saída de praia vibrante, a sister complementou com um chapéu — que também foi escolhido para outras produções, como a festa dos gêmeos.

Para ficar em casa

BBB 25: Um dos looks mais usados por Vitória e o conjunto listrado, com seu casaco vermelho Imagem: Reprodução/Globoplay

Nem só de grandes looks vive a atriz. Em muitos momentos, Vitória Strada investe no conforto, sem perder a essência de seu estilo.

Na maioria de seus dias de confinamento, a atriz apostou em um conjunto listrado azul. Para sobreviver ao frio do ar condicionado presente na casa, Vitória não desapega de seu grande companheiro: o casaco vermelho.

