Selton Mello ataca de turista em LA junto a Jack Black: 'Melhor lugar'

Selton Mello teve seu momento turista em Los Angeles, nos Estados Unidos, acompanhado de Jack Black.

O que aconteceu

O ator brasileiro compartilhou uma série de fotos mostrando como foi o passeio. Eles visitaram o Vista Theatre, um cinema histórico da cidade que possui uma única tela.

Nos stories, Selton agradeceu Black pela companhia. "Você estava certo, meu amigo Jack Black. Este é o melhor lugar na cidade".

Selton está nos Estados Unidos para as gravações do filme "Anaconda". O longa marca a estreia do brasileiro em Hollywood, e ele divide tela com Paul Rudd.

Selton também esteve nos EUA para a campanha do Brasil no Oscar. Ele é um dos protagonistas de "Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles que garantiu a primeira estatueta do país na premiação.