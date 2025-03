'Literatura salva': Roseana Murray recorda ataque após perder braço

A escritora Roseana Murray, 73, concedeu uma entrevista ao Fantástico (Globo) quase um ano após perder o braço em um ataque de pitbulls.

O que aconteceu

Roseana contou o que sentiu no momento do ataque. "Eles me atacaram e a sensação foi de morte. Não sabia que eles tinham destruído meu braço."

A escritora transformou a dor em poesia e escreveu sobre o ataque. "A vida é assombrosa, para o bem e para o mal. Naquele momento, em questão de segundos, a morte quase me levou. Escrevi um poema que conta essa experiência. Literatura salva. A arte salva sempre."

Ela relatou como se sentiu ao usar a prótese no braço pela primeira vez. "Comecei a sentir uma angústia, uma tristeza, uma coisa que eu não sabia de onde vinham. Voltei pra lá. Ela me trouxe a evidência que eu perdi um braço, porque eu esqueço."

Roseana finalizou apontando o que tirou de lição do acontecido. "Você tem que dar a volta, virar o jogo ao seu favor de alguma maneira. Tudo que você já viveu te fortalece. A vida é preciosa, é por um fio. Acho que a gente tem que colocar o amor pra funcionar. Dá pra seguir em frente apesar do sofrimento."

Relembre o caso

Roseana Murray, 20 dias após o ataque, no jardim do hospital Imagem: Reprodução/Instagram @roseanamurray

A escritora Roseana Murray foi atacada por três cachorros da raça pitbull no dia 5 de abril de 2024, em Saquarema (RJ). Ela teve graves ferimentos e um braço amputado.

Após o ataque, Murray foi levada de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. A escritora teve o braço direito amputado, o esquerdo precisou ser reconstituído e também perdeu uma das orelhas. Murray teria sido atacada por animais de um vizinho.

Os donos dos cachorros foram presos em flagrante no dia do ataque. Posteriormente, a prisão deles foi convertida em preventiva. Os tutores conseguiram um habeas corpus e a prisão preventiva foi substituída pelo cumprimento de medidas cautelares.

Quem é Roseana Murray

Nascida em 1950, no Rio, Murray é formada em língua e literatura francesa pela Universidade de Nancy, através da Aliança Francesa. Ela iniciou sua carreira na década de 1980, quando começou a escrever poesias para crianças.

A escritora tem cerca de cem livros publicados e recebeu diversos prêmios. Entre eles: Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA), da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Roseana Murray perdeu o marido em 2024. O também escritor e jornalista Juan Arias Martínez, de 91 anos, morreu em 22 de novembro, devido a problemas renais.