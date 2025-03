Nicolas Prattes posa sem camisa e celebra evolução: 'No caminho'

Nicolas Prattes, 27, publicou uma série de clique sem camisas na tarde de hoje, celebrando sua evolução.

O que aconteceu

O ator aparece sem camisa nas três fotos, suado e com faixa nas mãos. Na terceira, Nicolas Prattes sorri.

Na legenda, ele comemorou sua evolução. "No caminho da evolução, mente em sintonia com o corpo e espírito."

Esposa de Nicolas, Sabrina Sato deixou um comentário na publicação. "Ai, que delícia."

Fãs do ator também comentaram as imagens. "Sabrina não tem do que reclamar."